Політолог з Німеччини розповів, які незвичайні податки платять жителі цієї країни.

На тлі можливого голосування в парламенті так званого "ресурсного" законопроекту в Україні заговорили про незвичайні податки, які наразі платять жителі Німеччини.

Так, в ефірі ток-шоу "Право на владу" про них розповів політолог з Німеччини Дмитро Стратієвський.

Зокрема, одним з таких є податок на дощову воду, який зобов'язані платити жителі приватних будинків. Експерт назвав дві його "логіки".

"Перше - дощова вода може бути використана в різних цілях на особистій присадибній ділянці, друге - дощова вода служить навантаженням каналізаційної системи, яка в комунальній власності, тому має бути сплачений відповідний податок", - пояснив Стратієвський.

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Він також розповів про "податок на солідарність", який був введений після об'єднання Німеччини. З 2021 року, за словами політолога, його платять жителі з високим доходом. Раніше його платили всі, крім тих, хто отримує мінімальну зарплату.

Також він підтвердив, що німці платять податки на домашніх тварин (в залежності від розміру і небезпеки), холостяків тощо. "Бездітні ще платять додаткові внески в медичні каси й каси страхування на випадок інвалідності", - додав Стратієвський.

Як повідомляв УНІАН, незабаром в Україні зросте податок на житло - влітку 2022 року українці заплатять за свої квартири на 21% більше податків, ніж у 2021 році.

Автор: Юрій Годован