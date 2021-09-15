Податок будуть платити виключно власники житла.

Влітку 2022 року українці заплатять за свої квартири на 21% більше податків, ніж у 2021 році.

Це зазначено у Податковому кодексі України.

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Скільки та за що будемо платити:

У 2022 році сума податку за квартиру площею 100 квадратів зросте з 2 832 грн до 3600 грн.

Розмір податку розраховується виходячи з розміру мінімальної зарплати за той рік, за який сплачується податок.

За кожен зайвий квадратний метр потрібно платити 1,5% від мінімальної зарплати. Цього року це 70,8 грн, а в – 2022-му вже 90 грн.

Платити потрібно тільки за зайву площу (для квартири за кожен квадрат вище 60 метрів, а за будинок – вище 120 квадратів).

Хто заплатить більше за всіх:

Той, у кого метраж квартири перевищує 300 кв.м. Власникам такого житла доведеться заплатити податок у розмірі 25 тис. грн.

Таку ж суму заплатять власники приватних будинків загальна площа яких перевищує 500 кв. м.

Хто має платити:

податок мають платити виключно власники житла;

сума податку жодним чином не буде залежати від кількості членів сім'ї або від кількості людей, прописаних у квартирі або будинку;

податок сплачується один раз на рік тією людиною, на яку оформлений особовий рахунок;

у разі, якщо особовий рахунок розділений на кілька співвласників і навіть після поділу рахунку метраж перевищує встановлені норми, податок повинен буде заплатити кожен зі співвласників. Податок нараховуватиметься виключно на метри, що перевищують встановлену норму;

якщо розділений особовий рахунок, кожен зі співвласників сплачує податок виключно за свою частку;

якщо квартира або будинок перебувають у спільній власності, але особовий рахунок не розділений, податок має сплатити один з власників за згодою всіх сторін.

Хто вважається власником надлишкового житла:

власники однієї або декількох квартир, сумарна площа яких перевищує 60 кв. м;

власники одного або декількох житлових будинків, сумарна площа яких перевищує 120 кв. м;

власники різних типів нерухомості (квартира і будинок) сумарна площа яких перевищує 180 кв. м.

Податок на які об'єкти не потрібно платити:

об'єкти нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету або місцевого бюджету і є неприбутковими;

об'єкти, розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені Законом, у тому числі їх частини;

будівлі дитячих будинків сімейного типу;

гуртожиток;

житлову нерухомість непридатну для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнану такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади;

об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частини, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до Закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

об'єкти нежитлової нерухомості, що використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які здійснюють свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та / або в малих архітектурних формах і на ринках;

будівлі промисловості, віднесені до групи "будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, але не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позику;

об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та / або господарська діяльність;

будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг;

об'єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів розвитку фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, які є неприбутковими та включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом міністрів України;

об'єкти житлової нерухомості, що належать багатодітним або прийомним сім'ям, в яких виховується п'ять і більше дітей.

Коли потрібно платити:

Податок нараховується з 1 липня, а оплата проводиться за минулий рік.

Сплатити податок потрібно протягом 30 днів, починаючи з 1 липня або протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення.

Якщо податкова так і не вислала вам квитанцію, має сенс звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, щоб уникнути нарахування пені та штрафів.

Скільки разів на рік потрібно буде платити:

Даний податок потрібно платити один раз на рік.

Що буде, якщо не заплатити податок:

Прострочення сплати податку строком 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%,

Прострочення платежу на більш ніж 30 днів збільшить суму податку на 20%.

Уточнити, чи потрібно вам платити податок на нерухомість, можна в податковому відділенні за місцем реєстрації. Навіть якщо платіжка не прийшла, це не означає, що податкового зобов'язання немає.

Хто може не платити податок:

У Києві сім'ї бійців АТО звільнили від податку на житло.

Автор: Олена Коваленко