Розгляд перенесено на наступний день.

Верховна Рада під час засідання перенесла розгляд так званого "ресурсного" законопроекту № 5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" на наступний день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

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"У нас домовленість була, що 5600, оскільки зараз йдуть ще процедурні питання, він буде перенесений на наступний день", - сказав він.

"Ресурсний" законопроект: що необхідно знати

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" - так званий "ресурсний" законопроект.

Верховна Рада схвалила цей законопроект 1 липня в першому читанні. Проти цього законопроекту виступають низка бізнес-асоціацій, представники експертної спільноти та місцевого самоврядування.

Автор: Катерина Жирій