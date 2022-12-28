Аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу порту запланований на 17 січня 2023 року.

В аукціоні з продажу майнового комплексу порту "Усть-Дунайськ" Одеської області можлива участь іноземних інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України Юрій Чердинцев.

За його словами, попит на ринку на українські порти величезний. Він нагадав, що стартова ціна порту "Усть - Дунайськ" – 60 млн грн, це - балансова вартість порту.

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Аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу порту запланований на 17 січня 2023 року.

"Ми не виключаємо, що участь братимуть європейські компанії. Якщо чесно, там є і політична складова, і економічна. Для іноземних інвесторів це цікавий ринок, тому що Україна є перспективною з точки зору економіки, із завершенням військових дій на нашій території. Всі розуміють, що це буде економічний стрибок, і вони (потенційні покупці – УНІАН) хочуть бути в епіцентрі розвитку", - сказав Чердинцев.

За його словами, зараз два плавучих крана порту, які є в переліку виставленого на аукціон майна, знаходяться в Херсонській області, і їх доля поки невідома. Як пояснив директор департаменту, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці крани були в Херсонській області, тому що перебувають в оренді.

Через те, що вони перебувають на окупованій території, держава не може зробити відповідну перевірку, зокрема дізнатися, чи є ці крани зараз в наявності, який їхній стан тощо. Водночас, якщо після деокупації території з'ясується, що цього майна немає, у держави будуть підстави для відповідних дій щодо компенсації вартості цього майна.

Порт "Усть-Дунайськ":

Своє існування порт "Усть-Дунайськ" почав в 1977 році як база обслуговування ліхтеровозів (спеціалізованих суден для перевезення вантажу в ліхтерах або баржах, контейнерах) і згодом закріпив за собою статус гирлового Дунайського порту.

До порту веде автомобільна дорога через місто, яка була відремонтована в 2019 році. Відстань до найближчої залізничної станції - 74 км (селище Дзінілор).

За даними Адміністрації морських портів, в 2019 році вантажообіг цього порту склав всього 71 тис.тонн (0,05% від вантажообігу всіх морських портів країни). Нерухоме майно порту розташоване в Одеській області, в містах Кілія, Вилкове і в Жебріянівській бухті Чорного моря, де знаходиться база обслуговування ліхтеровозів.

До складу об'єкта також входять 15 суден, 4 плавпричали та 6 транспортних засобів.

22 грудня Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу майнового комплексу державного підприємства "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.). Це перша приватизація українського порту за такою процедурою.

Приватизація під час війни:

28 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації та сприяння релокації бізнесу. Згодом стало відомо, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

В.о. Голови Фонду держмайна Ольга Батова заявила, що приватизація почнеться з хлібокомбінатів і спиртзаводів. За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

Перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що після відновлення приватизації очікується продаж 150 об'єктів і близько 1-2 млрд гривень надходжень до держбюджету.

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