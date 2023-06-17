З рішенням щодо призначення субсидії можна буде ознайомитися в особистому кабінеті заявника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України реалізував можливість перегляду повідомлень про результати ухвалених рішень про призначення / непризначення / відмову в призначенні житлових субсидій.

Як повідомляє прес-служба ПФУ, з рішенням щодо призначення субсидії можна буде ознайомитися в особистому кабінеті заявника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб ознайомитися з інформацією про призначену житлову субсидію, необхідно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Після чого потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП) або "Дії" і увійти в особистий кабінет.

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В меню зліва потрібно буде вибрати рубрику "Мої повідомлення", де можна буде ознайомитися з ухваленим рішенням про надання житлової субсидії.

Субсидії під час війни

На субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 мільйона сімей отримають таку допомогу. Середній розмір - 1 189,3 грн.

10 червня 2023 року з'явилася інформація про те, що в Україні планують спростити механізм отримання субсидій. Повідомлялося про те, що Міністерство соціальної політики розробляє спрощений механізм отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

15 червня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дає можливість в рамках експериментального проекту максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення про її надання.

Як зазначає міністерство соціальної політики, спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від необхідності збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій.

Уповноваженому члену сім'ї потрібно буде лише подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначена субсидія, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватися субсидії у разі призначення. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

При цьому, фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подачі спрощеної заяви не потрібно. В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, в мобільному додатку ПФУ, на порталі "Дія".

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