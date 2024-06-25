Під контроль держави переходить Мотор-Банк В'ячеслава Богуслаєва.

У вівторок, 25 червня, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила попереднє рішення суду про стягнення в дохід держави активів колишнього нардепа та президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, який знаходиться під санкціями. Зокрема, йдеться про Мотор-Банк.

Відповідно до рішення ВАКС, в дохід держави серед іншого стягнуто 100% АТ "Мотор-Банк". Таким чином було частково задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України, повідомила у Facebook пресслужба Мін’юсту.

"В Україні тепер на один державний банк більше! Чому? Санкційні активи", – написала Facebook заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

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Варто зазначити, що до 2023 року в Україні було 4 державні банки – ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Надалі держава встановила контроль над Сенс Банком та PIN банком. Тепер до них приєднався і Мотор-Банк.

Конфіскація підсанкційних активів

У листопаді 2022 року Національний банк визнав ділову репутацію власника істотної участі, єдиного акціонера АТ "Мотор-Банк" В'ячеслава Богуслаєва небездоганною та застосував до нього захід впливу у вигляді тимчасової заборони використання права голосу за 100% акцій банку строком на 1 рік.

До цього було накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора. Серед арештованого – 100% корпоративних прав фінустанови АТ "Мотор Банк", яка належить керівнику "Мотор Січі".

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