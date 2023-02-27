Мова йде про громадянина РФ, президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту і конфіскував активи російського бізнесмена у вигляді контрольного пакету акцій українського банку.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС. Зазначається, що на користь держави стягнено понад 80% акцій однієї з банківських установ.

"27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи відповідача - 88,890583% акцій українського банку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними порталу "Судова влада", мова йде про громадянина РФ, президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера. Йому також належав контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank).

У жовтні минулого року щодо Гінера Україна запровадила санкції через його зв'язок із корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси російській армії.

У листопаді 2022 року Шевченківський районний суд Києва передав акції Гінера у PIN Банку в управління АРМА. Також було заарештовано нерухомість банку та десять службових автомобілів. З 24 жовтня ці активи росіянина перейшли в управління АРМА "для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їхнього збереження та збереження їхньої економічної вартості".

Російський бізнес в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Опендатабот, в Україні досі існують компанії, які належать громадянам Росії. Дев'ять із них перебувають у стані припинення або банкрутства, а решта продовжує працювати.

Серед російських банківських установ припинили діяльність "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Промінвестбанк), "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбєрбанк Росії") і "ВТБ банк".

Також в Україні працює банк "Форвард", кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України у жовтні 2022 року введено в дію рішення РНБО, яким до Таріко застосовано персональні санкції. На початку лютого Нацбанк ухвалив рішення віднести "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних і ввів тимчасову адміністрацію.

Продовжує діяльність в Україні "Альфа-банк" (перейменовано у "Sense банк"). Його власниками через нідерландський ABH Holdings є громадяни Росії Михайло Фрідман і Петро Авен, які потрапили під санкції країн заходу. Через проблеми з діловою репутацією своїх номінальних акціонерів та структурою власності Нацбанк позбавив Фрідмана, Авена і Андрія Косогова прав управління за акціями "Альфа-банку". Вони за погодженням із НБУ передали права на управління своїми акціями болгарському економісту Симеону Дянкову.

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