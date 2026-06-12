В Україні з’являться нові обігові монети: в чому їхня особливість (фото)

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з монет.

Національний банк України вводить дві нові пам’ятні обігові монети серії "Ми сильні. Ми разом". Новинки присвячені Миколаївській та Одеській областям, повідомила пресслужба регулятора.

"У серії обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом" ми розповідаємо історію України – через її регіони та людей. Миколаївщина та Одещина – південні рубежі України, що стали символом стійкості, сили духу та боротьби за свободу", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Монети мають номінал 10 гривень. Їхній аверс ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

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Водночас головним елементом реверсу є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені – Одеській та Миколаївській областям.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет. При цьому частина тиражу сформована в спеціально оформлені ролики, кожен з яких міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

Пам’ятні монети – останні новини

У травні Національний банк України випустив дві нові обігові пам’ятні монети, присвячені Сумській та Чернігівській областям з загальної тематичної серії "Ми сильні. Ми разом".

У квітні НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену представнику фауни Чорнобиля – зубру.

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