Нацбанк вшанував два регіони України пам’ятними монетами: що на них зображено

Монети вводять в обіг з 26 травня.

Національний банк України випустив дві нові обігові пам’ятні монети, присвячені Сумській та Чернігівській областям з загальної тематичної серії "Ми сильні. Ми разом". Серія присвячена єдності України, повідомляють на сайті регулятора.

Обидві монети мають номінал 10 гривень. Вони виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс монет такий самий, як і в стандартної 10-гривневої монети 2018 року випуску. На реверсі зображена стилізована мапа України з чітко виділеними регіонами, яким присвячені монети.

Монети є законними платіжними засобами на території України. Поступово НБУ розповсюджуватиме їх через банки та інкасаторські компанії. В обіг надійде по два мільйони штук кожної з монет.

Відео дня

Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тисяч штук. Їх можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

В Нацбанку нагадали, що Сумщина та Чернігівщина одними з перших прийняли на себе удар російських загарбників у 2022 році.

Пам’ятні монети України – останні новини

В кінці квітня Нацбанк випустив пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену зубру, яка завершила монетний ряд "Флора і фауна України". Тираж склав 40 000 штук.

На честь символа поточного року в китайському гороскопі, в НБУ наприкінці 2025 року випустили памʼятну монету "Рік Коня". Її номінал також становить 5 гривень, а тираж дещо більший – 80 000 штук.

Вас також можуть зацікавити новини: