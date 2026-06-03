Монети НБУ різко злетіли в ціні: які екземпляри приносять найбільший дохід

Однією з найстабільніших позицій сезону є монета "Чорнобиль. Відродження. Зубр".

Весна та початок літа сформували на українському нумізматичному ринку нову хвилю інтересу до пам’ятних монет НБУ.

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв в колонці для порталу "Мінфін" розповів, які монети буквально за лічені дні після старту продажів подорожчали у 1,5–10 разів і вже закріпилися в сегменті "швидких інвестицій" для колекціонерів.

Однією з найшвидших історій зростання цього сезону стала монета "65-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка" номіналом 5 грн у сувенірному пакуванні.

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Вона надійшла в обіг 21 травня та вже за кілька днів після старту продажів була повністю розкуплена. Початкова ціна становила близько 201 грн, однак через попит і обмежену пропозицію монета швидко з’явилася на вторинному ринку.

З урахуванням доставки інвестиційна "собівартість" становила приблизно 290 грн, тоді як середня ринкова ціна вже сягнула близько 438 грн. Це дає зростання приблизно у 1,5 раза.

Ще один швидкий ринковий "сплеск" показала монета "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри" номіналом 2 грн, також із нейзильберу та у сувенірному виконанні.

Продаж стартував 26 травня, і весь тираж був розкуплений практично миттєво за ціною близько 204 грн. Далі монета майже одразу з’явилася на вторинному ринку.

З урахуванням доставки її фактична вартість для покупця становила близько 300 грн, тоді як середня ціна перепродажу на профільних майданчиках уже досягла приблизно 579 грн. Це майже дворазове зростання.

Окремо аналітик виділив срібну інвестиційну монету "Український авангард. Олександра Екстер" номіналом 10 грн із 31,1 г чистого срібла.

"Розібрали її відносно швидко, попри досить великий початковий тираж, вартість монети в 9 252 гривні за штуку і ліміт по 1 штуці "в руки". У перший же день 2 червня вона вже встигла "засвітитися" у реальному продажу на вторинному ринку в межах від 11 500 до 13 000 гривень", - зазначив Козирєв.

Також він розповів, що після перемоги українського боксера Олександра Усика у бою з Ріко Верховеном 23 травня, серед українських колекціонерів та інвесторів із новою силою спалахнув інтерес до спортивної тематики у нумізматиці. У результаті ціна монети "Абсолютний", яка восени 2024 року вже була одним із хітів монет у нейзильбері, знову швидко пішла вгору. Це дало "друге життя" інвестиційному інтересу до цієї позиції.

Початкова ціна у 2024 році становила близько 160 грн, але вже у 2025 році монета зросла до приблизно 700 грн. Після нового сплеску інтересу на вторинному ринку її вартість у деяких пропозиціях значно вища – від 850 до 2300 грн.

"Людина з нумізматичними знаннями, за бажання, зможе її знайти і за "старою" ціною – в межах 700−750 гривень, але це однаково вище за початкову "нацбанківську" ціну у понад 4,3 раза. А пересічні громадяни на хайпі готові брати її на непрофільних маркетплейсах ще плюс до цього майже в 1,5−2 раза дорожче", - зауважив Козирєв.

Однією з найстабільніших позицій сезону є монета "Чорнобиль. Відродження. Зубр" номіналом 5 грн із серії про відновлення природи в зоні ЧАЕС.

Стартова ціна в економваріанті становила близько 190 грн, однак через високий попит монета швидко подорожчала до рівня від 2 000 грн і вище, тобто у понад 10 разів.

Пам’ятні монети НБУ – інші новини

У квітні Національний банк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену представнику фауни Чорнобиля – зубру.

24 лютого НБУ ввів в обіг три нові пам’ятні монети, присвячені єдності України та її регіонам. В межах серії "Ми сильні. Ми разом" було випущено пам’ятні монети, присвячені прифронтовим регіонам – Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині.

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