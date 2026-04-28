Нацбанк представив нову пам’ятну монету: який номінал і чому присвячена (фото)

Тираж нової монети складає 40 000 штук.

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету. Вона присвячена представнику фауни Чорнобиля – зубру.

Як повідомила пресслужба регулятора, монета "Чорнобиль. Відродження. Зубр" завершує монетний ряд "Флора і фауна України".

"Зубр – велична й унікальна тварина, занесена до Червоної книги України ще в 1980 році. Колись зниклий із цих територій через браконьєрство він несподівано повернувся. Уперше його помітили в Чорнобильській зоні у 2012 році і після того неодноразово фіксували присутність цієї тварини в різних частинах зони відчуження", - зазначили в НБУ.

Номінал пам’ятної монети - 5 гривень. Тираж складає 40 000 штук (у тому числі 20 000 штук у сувенірному пакованні).

На аверсі зображено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: у центрі – стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого зображені тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. На реверсі на тлі пейзажу зображено зубра (кольоровий друк).

"Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів", - ідеться у повідомленні.

24 лютого НБУ ввів в обіг три нові пам’ятні монети, присвячені єдності України та її регіонам. В межах серії "Ми сильні. Ми разом" було випущено пам’ятні монети, присвячені прифронтовим регіонам – Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині.

1 грудня 2025 року в межах серії "Ми сильні. Ми разом" в обіг було введено три пам’ятні монети, присвячені регіонам, які першими опинилися в епіцентрі російської агресії: Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областям.

