НБУ випустить срібну монету до Дня незалежності, що стане 'хітом': у чому її особливість

Пам'ятна срібна монета матиме номінал 20 гривень.

Національний банк випустить нову пам'ятну срібну монету, присвячену 35-річчю Незалежності України. Про це йдеться в оприлюдненому НБУ плані випуску пам'ятних монет і сувенірної продукції на 2026 рік.

Монета входить до нумізматичної серії "Українська держава". Пам'ятна монета матиме номінал 20 гривень. Для її карбування використають срібло, маса дорогоцінного металу в чистоті становитиме 62,2 грама.

Продажі монети планують розпочати у серпні. Запланований тираж – до 5 тисяч штук.

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НБУ планує випустити ще дві пам'ятні монети до 35-річчя Незалежності. Зокрема, заплановано монету з нейзильберу номіналом 5 гривень із тиражем до 75 тисяч екземплярів, а також золоту монету номіналом 100 гривень, тираж якої буде обмежений 1000 примірниками.

На думку фахівців, найбільшу увагу колекціонерів приверне саме срібна монета, адже її тираж обмежений 5 тисячами. Золоту монету випустять ще меншим тиражем, однак через значно вищу вартість вона буде розрахована на більш вузьке коло покупців.

Пам'ятні монети НБУ з обмеженим тиражем традиційно користуються значним попитом серед колекціонерів. Найбільший інтерес зазвичай викликають випуски, присвячені державним символам, річницям Незалежності, визначним історичним подіям та ЗСУ.

Монета, присвячена 35-річчю Незалежності України, поєднує одразу кілька чинників, які можуть забезпечити їй високий попит: ювілейну тематику, карбування зі срібла, обмежений тираж та належність до серії "Українська держава".

Пам’ятні монети в Україні – останні новини

Нещодавно стало відомо, що НБУ вводить в обіг дві нові пам'ятні монети серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені Миколаївській та Одеській областям. Обидві пам'ятні монети мають номінал 10 гривень. Їхній аверс повністю повторює дизайн аверсу обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Ще у травні Національний банк ввів в обіг дві пам'ятні обігові монети, присвячені Сумській та Чернігівській областям. Вони також увійшли до тематичної серії "Ми сильні. Ми разом".

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