НБУ ввів у обіг одразу дві особливі пам’ятні монети: кому вони присвячені (фото)

Національний банк сьогодні, 15 травня, ввів у обіг дві нові пам’ятні монети - "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен".

Як повідомляє пресслужба регулятора, ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х - на початку 30-х років XX століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом.

"Іван Падалка - художник-монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука. Майк Йогансен - поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Ці українські митці в 1937 році були репресовані і розстріляні тоталітарною владою Радянського Союзу, а їхні імена протягом багатьох років були під забороною", - йдеться у повідомленні.

Обидві пам’ятні монети мають спільний символічний аверс із написом "СЛОВО" - назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру, і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців.

У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці - образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою.

Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера "О", з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців.

Пам’ятні монети мають номінал 5 гривень, виготовлені з нейзильберу, оздоблені кольоровим друком. Тираж кожної - до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Продаж цих монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 19 травня 2026 року.

У квітні Національний банк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену представнику фауни Чорнобиля - зубру.

Також 24 лютого НБУ ввів в обіг три нові пам’ятні монети, присвячені єдності України та її регіонам. В межах серії "Ми сильні. Ми разом" було випущено пам’ятні монети, присвячені прифронтовим регіонам - Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині.

