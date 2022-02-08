Гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на середу, 9 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,96 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,93 грн/євро, таким чином, гривня зміцнилася на 14 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,97/27,99 грн/дол., до євро - на рівні 31,92/31,95 грн/євро.

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Курс 8 лютого:

Національний банк України на вівторок, 8 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,00 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.