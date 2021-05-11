На карантинну допомогу підприємцям у розмірі 8 тис. грн уже витратили 600 млн грн.
Читайте такожШмигаль розповів, що відбувається з виплатою обіцяних ФОПам 8 тисячПро це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає ТСН. Зокрема, гроші уже отримали 75 тис. найманих робітників і підприємців. Однак, заявок на допомогу уряд отримав вчетверо більше - близько 320 тис.
Приймання заявок досі продовжується. Адже допомогу від держави можна отримати впродовж 30 днів із дня запровадження "червоної" зони в регіоні. Поки на виплату карантинних грошей уряд спрямував більш ніж півтора мільярда гривень.
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