Гроші отримали 75 тис. найманих робітників і підприємців.

На карантинну допомогу підприємцям у розмірі 8 тис. грн уже витратили 600 млн грн.

Читайте такожШмигаль розповів, що відбувається з виплатою обіцяних ФОПам 8 тисячПро це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає ТСН. Зокрема, гроші уже отримали 75 тис. найманих робітників і підприємців. Однак, заявок на допомогу уряд отримав вчетверо більше - близько 320 тис.

Приймання заявок досі продовжується. Адже допомогу від держави можна отримати впродовж 30 днів із дня запровадження "червоної" зони в регіоні. Поки на виплату карантинних грошей уряд спрямував більш ніж півтора мільярда гривень.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла