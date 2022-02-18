Зокрема, усі варіанти санкцій перебувають на порядку денному.

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допустила, що газопровід "Північний потік-2" може бути частиною санкційного пакету проти Російської Федерації в разі подальшого вторгнення російських військ в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бербок сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми рішучі з точки зору дій і заходів, які ми готуємо на випадок дій Росії проти України. Ці санкції будуть безпрецедентними і скоординованими з усіма нашими партнерами, які ми готуємо з ними. Ми, у Німеччині, готові заплатити високу ціну з економічної точки зору. Саме через це усі варіанти перебувають на порядку денному, і також "Північний потік-2"", - заявила Бербок.

Глава МЗС Німеччини закликала не називати кризу, спричинену стягненням російських військ до українського кордону, кризою України, а навпаки – називати кризою Росії.

Читайте такожУкраїна готова від'єднатись від енергосистем Росії та Білорусії у 2023 році – Шмигаль"З цієї причини ми терміново закликаємо Росію негайно скоротити чисельність її військ (біля кордону України - УНІАН)", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що російська загроза продовжує залишатися реальною.

"Якщо буде російська атака на Україну, тоді будуть величезні наслідки для Росії", - сказала міністр і додала, що йдеться про політичні, фінансові і економічні наслідки для РФ.

При цьому вона наголосила, що не хотіла би, аби був такий розвиток подій, і знову повторила позицію, що Німеччина виступає за діалог.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Бербок заявила про готовність розглянути заходи проти "Північного потоку-2" у разі воєнної агресії Росії проти України.

Російський газопровід "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, проте 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна надати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений в експлуатацію.