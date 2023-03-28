У цифровому гаманці можна буде зберігати водійські права, дозвіл на риболовлю, рецепти на ліки та інші дозвільні документи.

Європейський Союз розробляє цифровий гаманець, який дозволить відмовитися від усіх паперових та пластикових документів, зокрема, від ID-картки та водійського посвідчення.

Як повідомляє естонське національне телерадіомовлення ERR, роботу над попереднім додатком цифрового гаманця вже завершено і його починають тестувати.

У цифровому гаманці можна буде зберігати водійські права, дозвіл на риболовлю, рецепти на ліки та інші дозвільні документи.

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Як повідомляється, в гаманці буде функція закриття інформації на розсуд власника, тобто гаманець дозволить обирати, кому і яку інформацію показувати.

"Наприклад, якщо вас зупиняє дорожній поліцейський, він дійсно має право подивитися ваші особистий код та ім'я, в той час як швейцару в барі не потрібно знати, де ви живете, які ваші особистий код, дата народження або ім'я. Він просто має бачити, що людині виповнилося 18 років. Це вся інформація, яка йому потрібна", - прокоментував експерт департаменту державної інфосистеми Марк Ерліх.

За словами Ерліха зараз немає ніяких перешкод для того, щоб держави ЄС почали використовувати цифровий гаманець до кінця 2025 року.

Цифровий гаманець в Україні

У липні 2022 року в Україні офіційно запустили Google Гаманець. У гаманці можна зберігати платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадочні талони та карти лояльності.

Особисті документи не будуть передаватися без дозволу власника навіть в Google, а якщо телефон буде загублений або вкрадений, дані з нього можна буде знайти, заблокувати або стерти за допомогою функції "Знайти пристрій".

Повідомлялося, що Google гаманець стане доступний для всіх бажаючих. Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що їх додаток Google Pay автоматично оновлено до Google Wallet. Всім іншим треба буде вручну оновити додаток з Google Play.

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