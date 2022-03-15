Економічні санкції, запроваджені Євросоюзом мають вплив, але їх недостатню, щоб зупинити війну Росії проти України.
Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, повідомляє Politico.
"Російська економіка сильно постраждала, рівень торгівлі явно знижений. Санкції діють, але це не означає, що, на жаль, завтра вони змінять хід війни", – сказав він.
"Ми будемо тиснути, ми залишимося єдиними, але, на жаль, ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни", - заявив Джентілоні.
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Єврокомісії, нові обмеження передбачають:
- заборону на будь-які угоди з певними російськими державними підприємствами в різних секторах, що входять до військово-промислового комплексу;
- заборону імпорту сталевих виробів, що призведе до втрати Росією близько 3,3 млрд євро як експортні доходи. У зв’язку з цим буде збільшено квоти для інших країн;
- заборону нових інвестицій у російський енергетичний сектор, за деякими винятками для цивільної атомної енергетики та транспортування певних енергетичних продуктів до ЄС;
- заборону експорту предметів розкоші, в тому числі автомобілі та ювелірні вироби;
- заборону рейтинговим агентствам Європи надавати послуги Росії та російським компаніям.
ЄС також розширив список осіб, щодо яких запроваджуються санкції. Як йдеться у заяві, тепер він включає більше олігархів та бізнесменів, пов’язаних із Кремлем.