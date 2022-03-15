Там зазначили, що санкції, запроваджені проти РФ, діють, але це не означає, що завтра вони змінять хід війни.

Економічні санкції, запроваджені Євросоюзом мають вплив, але їх недостатню, щоб зупинити війну Росії проти України.

Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні, повідомляє Politico.

"Російська економіка сильно постраждала, рівень торгівлі явно знижений. Санкції діють, але це не означає, що, на жаль, завтра вони змінять хід війни", – сказав він.

"Ми будемо тиснути, ми залишимося єдиними, але, на жаль, ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни", - заявив Джентілоні.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Єврокомісії, нові обмеження передбачають:

заборону на будь-які угоди з певними російськими державними підприємствами в різних секторах, що входять до військово-промислового комплексу;

заборону імпорту сталевих виробів, що призведе до втрати Росією близько 3,3 млрд євро як експортні доходи. У зв’язку з цим буде збільшено квоти для інших країн;

заборону нових інвестицій у російський енергетичний сектор, за деякими винятками для цивільної атомної енергетики та транспортування певних енергетичних продуктів до ЄС;

заборону експорту предметів розкоші, в тому числі автомобілі та ювелірні вироби;

заборону рейтинговим агентствам Європи надавати послуги Росії та російським компаніям.

ЄС також розширив список осіб, щодо яких запроваджуються санкції. Як йдеться у заяві, тепер він включає більше олігархів та бізнесменів, пов’язаних із Кремлем.