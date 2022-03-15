Доходи російських Instagram-блогерів за минулий рік становили 211 мільйонів доларів.

Блокування Instagram коштуватиме Росії щонайменше 200 мільйонів доларів, оскільки доходи російських Instagram-блогерів за минулий рік становили 211 мільйонів доларів.

Про це пише Forbes.

Ця соцмережа найпопулярніша в Росії. За словами її голови Адама Моззері, нею користувалися 80 млн осіб. Для порівняння: російською мережею "ВКонтакте" користуються 73 млн, а Facebook – 39,7 млн.

Instagram - найбільш бізнес-орієнтована соцмережа в Росії, каже маркетолог Павло Гуров. Телеведуча Ксенія Собчак, за версією Forbes Росія, – лідер за доходом у соцмережах у 2020 році, на блогінгу вона заробила $1,48 млн. Друге місце за співачкою Поліною Гагаріною ($0,89 млн), а на третьому – Іда Галич ($0,85 млн). Дохід відомої в Україні Івлєєвої – $0,61 млн, вона на шостому місці.

За даними trendHERO, у російському Instagram-просторі близько 255 000 мікроінфлюенсерів і майже 20 000 макроінфлюенсерів та мільйонників. Переставши користуватися Instagram, усі ці блогери, очевидно, втратять доходи.

Інші мережі Telegram і ВКонтакте, на які масово намагаються перейти російські блогери, не зможуть забезпечити їм колишній рівень заробітку. Інструменти Telegram не підходять для монетизації контенту.

Не врятує російських блогерів і VPN – російські користувачі можуть використовувати цей інструмент, але недовго, каже CEO WhyNot? Enot Євген Таллер. "Постійно підключати VPN – це незручності, з якими більшість користувачів не будуть миритися", – каже Таллер.

Але навіть повне блокування соціальних мереж та свободи слова не змусить росіян вийти на протести, вважають експерти.

Нагадаємо, Instagram в Росії заблокували через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні.

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