Вищий антикорупційний суд задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України.

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи близького до президента Російської Федерації Володимира Путіна російського олігарха Аркадія Ротенберга, серед яких торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

Як йдеться у повідомленні на сайті ВАКС, сьогодні, 20 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського олігарха та його сина, а також ще двох російських громадян щодо конфіскації їхніх українських активів на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції".

"Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні до права розпорядження ними", - йдеться у повідомленні.

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Йдеться про частку у розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті" (код ЄРДПОУ 33059433), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за компаніями "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") та "Ітодер Інвестментс Лімітед" ("Ethoder Investments Limited");

Також йдеться про частку у розмірі 66,65 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь" (код ЄДРПОУ 34693827), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Товариством з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті".

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.

Як уточнив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram, ВАКС ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.

"Рішення вступить в силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. Але шансів на успіх у них немає", - заявив Арахамія.

Він додав, що майно близького друга президента РФ Володимира Путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна.

Конфіскація ТРЦ Ocean Plaza - деталі

3 березня 2023 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду із позовом до Аркадія Ротенберга та його сина. Йдеться про конфіскацію їхньої частки корпоративних прав київського ТРЦ Ocean Plaza.

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