Торік в листопаді банк "Форвард" віднесли до категорії проблемних, після чого стан фінустанови тільки погіршився.

Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних.

Як повідомила прес-служба регулятора, частка фінустанови склала 0,1% від активів платоспроможних банків, отже віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектора України.

"Відповідне рішення ухвалено у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних. А також, враховуючи подальше істотне і необоротне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення і неможливість і недостатність планованої капіталізації", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 24 листопада 2022 року правління НБУ ухвалило рішення віднести банк "Форвард" до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення банком ризикової діяльності за ознакою недостатності доходів банку. З моменту віднесення банку до категорії проблемних його фінансове становище істотно погіршилося, падіння капіталу продовжилося без перспектив його поліпшення. Це, зі свого боку, становить загрозу інтересам вкладників і кредиторам банку.

"Кожен вкладник АТ "Банк Форвард" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку", - повідомили в Нацбанку.

Також наголошується, що кінцевим бенефіціарним власником АТ "Банк Форвард" є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України у жовтні 2022 року введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосовано персональні санкції.

Неплатоспроможні банки:

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна подивитися статус всіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, в тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

14 грудня 2020 року Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення акціонерного товариства "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних.

У серпні 2022 року Правління Національного банку прийняло рішення про віднесення АТ "Банк СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов'язань перед Нацбанком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

У червні до категорії неплатоспроможних був віднесений "Мегабанк" у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

У квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і три місяці після його завершення.

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