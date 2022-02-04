Сьогодні криптовалюта торгується на 46% нижче історичного максимуму в $69 тис., встановленого в листопаді минулого року.

2021 рік був багатий на криптоподії: в одній країні заборонили майнінг та розрахунки криптовалютою, а в іншій, навпаки, біткоїн став офіційною валютою.

Передбачити, які коливання на нас чекають до кінця року непросто, проте вже можна помітити основні тенденції та фактори, які можуть призвести до різкого подорожчання головної криптовалюти. Прогноз опублікував РБК.

Попри обіцяне раніше зростання в $400 тисяч за монету, найреалістичнішим варіантом на 2022 рік вважається подорожчання до $100 тисяч. Ця позначка ще задовго до досягнення біткоїном $20 тис. або $50 тис. фігурувала в ЗМІ як справедлива ціна першої криптовалюти. Але для цього біткоїну потрібно виконати низку умов:

Посилення інфляції в США

Це може спровокувати неконтрольовані рухи на ринках. Тоді ринок криптовалюти з великою долею ймовірності виявиться в плюсі.

Кити

"Китами" називають інвесторів, які маніпулюють вартістю активів. Неясно, чи буде це $30 тисяч, або ж в планах у великої риби обвалити цифрове золото до 20 тисяч. Аналітики вважають, що саме тоді й настане відскік, коли біткоїн зможе розігнатися для штурму нових висот.

Спотовий біткоїн-ETF

Ще один важливий фактор – це схвалення такого довгоочікуваного ETF на біткоїн зі "спотового" ринку. Потенційно це може сприяти і необхідному імпульсу зростання. А це, своєю чергою, вже запустить механіки ринку й може змінити глобальний тренд ринку на висхідний.

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Станом на 4 лютого біткоїн торгується по $38,1 тис. Актив продовжує відновлюватися після того, як 24 січня її курс обвалився до липневих мінімумів в $32,9 тис. З того моменту ціна біткоїна виросла майже на 20%.

Як раніше писав УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work, домінантним серед найбільших криптовалют на ринку. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютою.

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