Весь прибуток від продажу монети буде використаний на допомогу Україні.

Ватикан випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні.

Про це в Facebook повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні", - зазначив він.

Юраш додав, що прибуток від продажу монети (вартістю 50 євро кожна) буде використаний для допомоги Україні.

Монети, присвячені Україні:

5 травня 2022 року Естонія заявила, що випустить монету "Слава Україні". Це перший випадок, коли в дизайні естонської монети буде використаний іноземний текст.

10 травня в США випустили срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою.

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