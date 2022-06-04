Ватикан випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні.
Про це в Facebook повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні", - зазначив він.
Юраш додав, що прибуток від продажу монети (вартістю 50 євро кожна) буде використаний для допомоги Україні.
Монети, присвячені Україні:
5 травня 2022 року Естонія заявила, що випустить монету "Слава Україні". Це перший випадок, коли в дизайні естонської монети буде використаний іноземний текст.
10 травня в США випустили срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою.
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