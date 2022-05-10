На реверсах обох монет зображена жінка, яка втілює образ Свободи

У США випустили срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою. Героїчна боротьба України отримала ще одне нумізматичне втілення.

Про це повідомляється на сторінці музею грошей Національного банку України у Facebook.

"Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет", - йдеться у повідомленні.

Обидві монети схожі за дизайном. На реверсах зображені жінки, які втілюють образ свободи. Їх створили за мотивами ескізу художника та медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде". Цей дизайн спочатку використовували для розмінної монети США номіналом 50 центів, її карбували у період 1916–1947 років.

На реверсі першої монети зобразили жінку у квітковому вінку, навколо неї розвівається синьо-жовтий прапор. А на другій монеті - жінка у вбранні кольорів українського стяга, вона йде по соняшниковому полю. Окрім цього, з соняшників і букет та вінок Свободи.

"Соняшник здавна вважається українським символом любові до Батьківщини. Коли сонце сідає, сонях сумно опускає голівку – так і людина на чужині сумує за рідною землею. Як соняшник повертається за сонцем, так і людина своїми думками та ділами завжди пов’язана зі своєю Батьківщиною. Як сонце для соняшника – єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини Вітчизна – найбільша цінність. Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня", - розповіли у музеї грошей НБУ.

На аверсі обох монет можна побачити американського орла, якого зобразили у польоті. Одна монета отримала різнокольоровий дизайн, а інша - класичне зображення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Естонія випустить монету "Слава Україні". Це перший випадок, коли в дизайні естонської монети буде використано іноземний текст.

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