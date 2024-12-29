Там вважають, що мир не можливий без покарання воєнних злочинців.

Велика Британія виділить Україні 4,5 млн фунтів стерлінгів на допомогу в переслідуванні воєнних злочинів російських військових, які вони вчинили під час війни.

"Не може бути тривалого миру без відповідальності", - прокоментував міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі. Він зазначив, що під час візиту до Києва "на власні очі бачив хоробрість українців, яка надихає", передає Голос Америки.

Британський міністр запевнив, що у 2025 році його країна підтримуватиме Україну "в боротьбі за її безпеку та безпеку всієї Європи".

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Крім того, міністр оборони Бртанії Джон Гілі в ході візиту в Україну оголосив про новий пакет допомоги на суму 225 млн фунтів стерлінгів. "Ми повинні працювати з українцями, щоб допомогти мотивувати та мобілізувати більше новобранців", - сказав міністр.

Британський міністр заявив, що передасть українському колезі Рустему Умєрову план із п'яти пунктів, як Британія збирається посилити підтримку України в 2025 році. Окрім збільшення тренувань, йдеться також про надання нової зброї, додаткових грошей та підтримки оборонної промисловості.

Допомога Великобританії

У січні 2025 року Велика Британія почне постачати до України десятки тисяч дронів.

Також Британія направить Україні військове обладнання на суму 225 млн фунтів стерлінгів. З цієї суми 92 млн фунтів стерлінгів Лондон спрямує на обладнання для посилення Військово-морських сил України.

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