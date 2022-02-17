Пасивність літніх багатіїв стримує зростання цифрового золота, оскільки вони не звикли ризикувати.

Курс біткоїна після оновлення піврічних мінімумів повернувся до зростання. В певний момент ціна найдорожчої криптовалюти підіймалася до $45 тисяч, але так і не змогла закріпитися на цій позначці.

Експерти запевняють, що сьогодні для зростання потрібен поштовх, який призведе до нових історичних максимумів ціни біткоїна. Своїм прогнозом поділився керуючий партнер інвестиційно-дослідницької компанії Fundstrat Global Advisors Том Лі.

Наразі все впирається в покоління бебі-бумерів [тих, хто народився з 1946 по 1964 рік – ред], які переконані, що біткоїн все ще є свого роду марницею. Експерт зазначає, що 76% всіх багатств в Америці контролюються людьми 65+, а це майже $100 трильйонів, які "мляво лежать в банках" і практично не приносять прибутку.

Том Лі впевнений, що якщо бебі-бумери почнуть масово закуповуватись біткоїном, то його ціна злетить до $200 тисяч і більше. Оскільки саме цьогоріч очікується прийняття крипти у масштабах країн: щойно мільярдери побачать, що уряд та банки ставляться до цифрових активів серйозно, то може початися бум інвестицій.

Ну а поки біткоїн продовжує топтатися на місці. Сьогодні одна монета торгується за $41,9 тисячі. Цифрове золото продовжує відновлюватися після того, як в кінці січня його курс обвалився до липневих мінімумів у $32,9 тис. З того моменту біткоїн зріс у ціні майже на 30%.

Раніше один з найвідоміших криптотрейдерів Ніколас Мертен спрогнозував, що ціна біткоїна до кінця 2022 року перевищить $200 тис. Якщо крипті вдасться пробити поріг в $100 тисяч, то це стане поштовхом до розвитку "бичачого" тренду.

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