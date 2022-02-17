Закон передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

Верховна Рада повторно, після вето президента, прийняла за основу і в цілому закон про віртуальні активи (так званий закон про біткоїн), який передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту закону "Про віртуальні активи" (№3637) загалом проголосували 272 народних депутати.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

"Метою законопроекту також є забезпечення комплексного законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів, зокрема, забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі віртуальними активами ... Крім того, закон сприятиме розвитку інфраструктури ринку віртуальних активів, забезпеченню його відкритості та ефективності", - йдеться в пояснювальній записці.

Президент Володимир Зеленський раніше ветував закон про віртуальні активи та повернув його до Верховної Ради з 21 пропозицією.

Комітет Верховної Ради з питань цифрових трансформацій підтримав всі пропозиції Зеленського і рекомендував депутатам прийняти закон в цілому.

Закон про віртуальні активи:

2 грудня 2020 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про віртуальні активи, який передбачає законодавче врегулювання ринку таких активів.

8 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про віртуальні активи, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів.

Зокрема, регулювання ринку віртуальних активів віднесли до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку. У попередньому проголосованому варіанті закону передбачалося, що буде створений новий регулятор для цифрового ринку.