Криптоінвесторам варто очікувати "досить стійкого" зростання вартості у найближчій перспективі.

Один з найвідоміших криптотрейдерів Ніколас Мертен, який має на своєму YouTube-каналі більше півмільйона підписників, передбачив рекордне зростання біткоїну в найближчій перспективі.

Прогноз ціни біткоїна на 2022 рік від аналітика наступний: $200 тисяч до кінця 2022 року (зростання на 376% з поточних рівнів). Якщо крипті вдасться пробити поріг в $100 тис., то це стане поштовхом до розвитку "бичачого" тренду.

Як звернув увагу Мертен, біткоїн наразі не знаходиться на "ведмежому" ринку, а проходить через фазу накопичення обсягів. Він зазначив, що кожен "ведмежий" ринок приводив до падіння вартості біткоїна більш ніж на 70% від максимуму.

Спостерігається дійсно цікавий технічний патерн, і це сигнал про те, що "бики" лідирують. Не дозволяйте бічній консолідації, в якій ми знаходимося, ввести вас в оману, що це якийсь "ведмежий" ринок. Ралі не за горами.

Сьогодні біткоїн торгується за $43,6 тисячі: з початку лютого актив подорожчав на 33%. Попри посилення конкуренції з боку інших криптовалют, вона все міцніше закріплюється в нашому повсякденному житті – як інвестиція, платіжний засіб та концепт.

Що впливає на ціну біткоїна

На ціну крипти впливають такі економічні фактори, як наявність/відсутність попиту і пропозиції, громадська думка, ситуація на ринку, дефіцит і ін.

Так, наприклад, минулого місяця європейський регулятор запропонував заборонити Майнінг криптовалют методом Proof-of-Work, домінантним серед найбільших криптовалют на ринку. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютою.

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