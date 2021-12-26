За підсумками року BTC подорожчав на 66%, а зараз перебуває на стадії "бичачого ринку".

Головний стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун впевнений, що біткоїн вже "досяг дна" і найближчим часом буде лише дорожчати.

Свій прогноз експерт озвучив у подкасті The Tape.

За словами Майка МакГлоуна, на цьому тижні біткоїн мінімальної ціни в рамках корекції, яка знаходиться на рівні $45 тис. Зараз токен перейшов до стійких "бичачих перегонів".

На думку аналітика, в наступні кілька тижнів курс першої криптовалюта встановить новий історичний максимум на позначках вище $70 тис. Стратег нагадав, що за підсумками року актив подорожчав на 66%.

Також експерт висловив упевненість щодо можливості подорожчання біткоїну до $100 тис. у наступному році. За його словами, розвиток NFT та стейблкоїнів (криптовалют, прив'язаних до фіатних валют) змусять людей ще більше прийняти криптовалюту у 2022 році.

На 15:30 за місцевим часом 26 грудня біткоїн торгується на рівні $49,9 тис., а його капіталізація становить $1,11 трлн. На сьогодні історичний ціновий рекорд токена становить близько $69 тис., він був досягнутий у листопаді цього року.

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Раніше відомий криптотрейдер Ніколас Мертен розповів, в яку криптовалюту вигідно вкластися у 2022 році. Новими фаворитами трейдерів стануть токени, які створюють або використовують у метавсесвітах, тому краще стежити за індексом Metaverse Index (MVI) – вже кілька місяців вони демонструють більшу рентабельність, ніж той же Ethereum.

Згадувалося також, які криптовалюти вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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