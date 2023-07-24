Сукупний чистий відтік капіталу з країни з лютого 2022 року по червень 2023 року досяг $253 млрд.

Російська економіка після початку війни з Україною пережила безпрецедентний відтік капіталу, незважаючи на санкції, що ускладнили розрахунки із зовнішнім світом, і жорсткі валютні обмеження від ЦБ РФ.

Як повідомляють РосЗМІ з посиланням на матеріали центру макроекономічного аналізу та прогнозування (ЦМАКП) і статистику Центробанку, сукупний чистий відтік капіталу з країни з лютого 2022 року по червень 2023 року досяг $253 млрд.

За 2022 рік, за даними ЦМАКП, з Росії пішло $239 млрд — вчетверо більше, ніж роком раніше (ця сума включає $13 млрд за довоєнний січень). У першій половині 2023 року відтік склав додаткові $27 млрд. У відносному вираженні темпи вивезення капіталу досягли 13% ВВП і побили всі можливі рекорди. Так, в 2008 році, на тлі світової фінансової кризи, і в 2014 році, після анексії Криму, це було близько 11% ВВП (близько $150 млрд на рік).

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Відтік капіталу з РФ

Відтік капіталу з РФ у першому кварталі 2022 року збільшився до $64,2 млрд проти $17,5 млрд за аналогічний період минулого року.

За весь 2021 рік відтік капіталу з РФ склав $72,6 млрд. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну інвестори почали масово виводити свої активи з Росії. Через великий обсяг виведених коштів ЦБ РФ тимчасово обмежив можливість виведення активів за кордон, в тому числі і для іноземних інвесторів.

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