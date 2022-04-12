Після початку повномасштабного вторгнення в Україну інвестори почали масово виводити свої активи з Росії.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України чистий відтік капіталу з РФ у першому кварталі 2022 року збільшився до $64,2 млрд проти $17,5 млрд за аналогічний період минулого року.

За весь 2021 рік відтік капіталу з РФ склав $72,6 млрд, повідомляє Коммерсантъ.

Профіцит поточних операцій в першому кварталі 2022 року виріс в 2,6 рази, до $58,2 млрд. у першому кварталі 2021 року цей показник склав $22,5 млрд.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну інвестори почали масово виводити свої активи з Росії. Через великий обсяг виведених коштів ЦБ РФ тимчасово обмежив можливість виведення активів за кордон, в тому числі і для іноземних інвесторів.

S&P і рейтинг дефолту:

S&P присвоює вибірковий рейтинг дефолту, коли вважає, що боржник вибірково не виконав свої зобов'язання по конкретному випуску або класу зобов'язань, але продовжить своєчасно виконувати свої платіжні зобов'язання по інших випусках або класам зобов'язань.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

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