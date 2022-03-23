Якщо у SWIFT погодяться на пропозицію НБУ, то міжнародну фінансову ізоляцію РФ буде посилено, зазначив український регулятор.

Національний банк України звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити Центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ вдерлася на територію України, ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, бомбив супротивника не раз падали на Київ, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв та Харків.

Низка країн світу, у тому числі країни-члени Євросоюзу, вирішили покарати російську владу за широкомасштабну агресію новими санкціями.

Зокрема, з 12 березня "Банк Росії", "ВТБ", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк", "Открытие" та "ВЭБ.РФ" мали відключити від SWIFT.

Довідка УНІАН. SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Перекази через SWIFT - це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Послугами системи користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу.

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