Очільник Нацбанку підкреслив, що сподівається на ухвалення компаніями справедливого рішення заради миру в Україні.

Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками - резидентами Російської Федерації.

Як повідомила прес-служба регулятора, таке звернення зумовлене необхідністю вжиття заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України на виконання указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

"Команда Національного банку вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", - підкреслив голова НБУ Кирило Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.

Українська сторона вимагала серйозно покарати РФ за агресію - від'єднати країну від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.

27 лютого стало відомо, що світові лідери зобов'язалися найближчими днями відключити банки РФ від SWIFT.