Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд України має ввести не тільки держрегулювання цін на соціально значущі товари, а й на комунальні послуги.
Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив керівник Спілки власників житла України, екс-міністр ЖКГ, народний депутат Олексій Кучеренко.
"Це абсолютна маячня, що держава пішла з тарифів, це найчистіша диверсія. Держава зобов'язана контролювати тарифи, тому що якщо держава дає субсидії, то вона не має права не контролювати тарифи", - зазначив він.
Війна і комунальні тарифи:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 29 квітня 2022 року Кабмін зафіксував ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи.
- 5 травня 2022 року стало відомо про те, що міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго" розробила і пропонує профільному міністерству пропозиції щодо впровадження альтернативних антикризових шляхів регулювання теплової галузі в умовах воєнного стану.
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