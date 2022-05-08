"Укртеплокомуненерго" пропонує профільному міністерству пропозиції щодо впровадження альтернативних антикризових шляхів регулювання теплової галузі в умовах воєнного стану.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд України має ввести не тільки держрегулювання цін на соціально значущі товари, а й на комунальні послуги.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив керівник Спілки власників житла України, екс-міністр ЖКГ, народний депутат Олексій Кучеренко.

"Це абсолютна маячня, що держава пішла з тарифів, це найчистіша диверсія. Держава зобов'язана контролювати тарифи, тому що якщо держава дає субсидії, то вона не має права не контролювати тарифи", - зазначив він.

Війна і комунальні тарифи:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

29 квітня 2022 року Кабмін зафіксував ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи.

5 травня 2022 року стало відомо про те, що міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго" розробила і пропонує профільному міністерству пропозиції щодо впровадження альтернативних антикризових шляхів регулювання теплової галузі в умовах воєнного стану.

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