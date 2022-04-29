Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу.

Депутати Верховної Ради не підтримали поправку до Податкового кодексу, яка пропонувала скасувати запроваджене на час війни пільгове оподаткування нафтопродуктів.

Про це повідомив заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк у Телеграм-каналі.

За його словами, в законопроекті №7311-д, який був схвалений податковим комітетом для прийняття за основу, були виключені відповідні запропоновані норми.

"Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, голова комітету Данила Гетьманцев зареєстрував законопроект №7311-д. В редакції від 24 квітня в ньому було внесено норму про скасування запровадженого трохи більше місяця тому 7-відсоткового ПДВ на ввезення моторного палива та нульового акцизу на постачання бензину та скрапленого газу.

Ця інформація викликала критику енергетичних експертів, які зазначили, що відміна пільгового оподаткування може залишити країну без бензина та дизпалива.

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