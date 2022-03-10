Необхідно посилити міжнародний тиск на країну-агресора у фінансовій сфері, зазначили в Нацбанку.

Національний банк України звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В’єтнаму, Туреччини та Киргизької Республіки з проханням припинити будь-які операції з платіжними картками російської платіжної системи "Мир" на території цих країн.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зокрема мова йде про припинення обслуговування карток "Мир" у мережі банкоматів та POS-терміналів, а також унеможливлення їхнього використання у сфері електронній комерції та під час здійснення P2P-переказів.

Таке звернення зумовлене необхідністю посилення міжнародного тиску у фінансовій сфері на країну-агресора.

"Національний банк прагне домогтися максимального використання всіх можливих варіантів санкцій проти російського фінансового сектору. Фінансування збройної агресії проти України має бути зупинене. Саме тому ми дуже розраховуємо на підтримку наших ініціатив міжнародними партнерами", - наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлася на територію України, супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомбив не раз падали на Київ, Харків, Чернігів й Маріуполь.

Низка країн світу, зокрема держави-члени Євросоюзу, вирішили покарати владу РФ за широкомасштабну агресію новими санкціями.

Зокрема, з 12 березня "ВТБ", "Банк Росії", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" і "ВЭБ.РФ" мають бути відключені від міжнародної фінансової системи SWIFT.

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