Компанія призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи, а також онлайн-продажі кінцевим споживачам в РФ.

У зв'язку з широкомасштабним військовим вторгненням Росії в Україну шведська косметична компанія Oriflame згортає свій бізнес у РФ.

Компанія призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи, а також онлайн-продажі кінцевим споживачам у РФ. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Війна поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді", — заявили в Oriflame.

Війна проти України: