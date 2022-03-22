Хаотичні дії російських військ в Україні вказують або на відсутність такого командувача, або що ця людина "некомпетентна".

США не змогли визначити, чи призначила Росія командувача, відповідального за керівництво війною в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на ряд джерел, поінформованих з цим питанням.

За словами двох представників Пентагону, без вищого командувача бойові підрозділи з різних округів Росії, задіяні у війні з Україною, схоже, змагаються за ресурси, а не координують свої дії.

Підрозділи, які беруть участь у різних військових напрямках на території України, досі не змогли з’єднатися, і фактично діють незалежно, без якого-небудь оперативного плану.

У росіян також, схоже, серйозні проблеми зі зв’язком. Солдати і командири іноді користуються звичайними мобільними й спілкуються іншими незахищеними каналами зв’язку, що полегшує українським бійцям їхнє перехоплення для завдання контрударів.

Все це призвело до, за словами цих джерел, місцями хаотичної операції, яка здивувала американських й західних офіційних осіб.

І навіть якщо Росія непомітно й призначила вищого командувача за контролем над вторгненням – навіть якщо США не змогли його ідентифікувати – стан бойових дій припускає, що ця людина "некомпетентна".

Також у США зауважують багаточисельну кількість ліквідованих в Україні високопоставлених російських офіцерів, що вказує на те, що управління військами у росіян "вийшло з ладу".

"У росіян були величезні труднощі з командуванням й управлінням за весь час "операції" у всіх ешелонах. Частково це може бути пов’язано з діями самих українців", - погодився інший співрозмовник видання.

На місцях російські війська у польових умовах часто відрізані від своїх командирів.

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