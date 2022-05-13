Гроші пішли на все - від купівлі та ремонту зброї до екстреної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Україна з початку війни витратила 8,3 млрд доларів (245,1 млрд гривень) на військові потреби.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на главу українського Мінфіну Сергія Марченка.

За словами міністра, ці кошти частково Мінфін взяв з того, що спочатку було закладено в бюджеті на розвиток. Гроші пішли на все - від купівлі та ремонту зброї до екстреної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

За словами Марченка, в квітні Україна отримала 60% запланованих податкових надходжень, а в травні і червні ці надходження оцінюються на ще меншому рівні - 45-50% від раніше запланованих.

Марченко сказав, що Києву терміново потрібна іноземна підтримка, оскільки він змушений направляти додаткові мільярди доларів на екстрені витрати.

У квітні Україна отримала майже 2 млрд доларів допомоги з-за кордону, з яких понад 700 млн були видані у вигляді грантів.

Як повідомляв УНІАН, в даний час влада Євросоюзу розглядає фінансовий план з довгострокового відновлення України після війни з РФ. Цей план передбачає виділення мільярдів доларів. Пакет фінансових потреб України має бути розглянутий у травні.