Сума виділених грошей може скласти до $15 млрд протягом наступних трьох місяців.

В даний час влада Євросоюзу розглядає фінансовий план з довгострокового відновлення України після війни з РФ.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на свої джерела. За його даними, цей план передбачає виділення мільярдів доларів.

Також в Євросоюзі розглядають використання позик, гарантованих державами-членами, для надання термінових коштів Україні для додаткових надходжень до бюджету для зарплат і ішнших виплат. Видання зазначає, що сума виділених грошей може скласти до $15 млрд протягом наступних трьох місяців.

Пакет фінансових потреб України має бути розглянутий у травні.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що влада не зменшуватиме темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де зараз припинилися бойові дії, незважаючи на загрозу повернення окупантів.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков спрогнозував, що постраждалі внаслідок військових дій українські міста можна відбудувати протягом двох років.

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