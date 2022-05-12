Фактичні цифри можуть бути значно вищими.

Тільки в квітні в Україні було вбито майже 100 дітей.

Фактичні цифри можуть бути значно вищими, оскільки війна призвела до кризи у сфері захисту дітей, заявив у четвер в Раді Безпеки ООН високопоставлений представник ЮНІСЕФ Омар Абді.

"Тільки за останній місяць ООН підтвердила, що близько 100 дітей були вбиті, і ми вважаємо, що фактичні цифри значно вище", - сказав він.

Абді також уточнив, що освітні заклади також піддаються атакам і використовуються у військових цілях.

"Станом на минулий тиждень щонайменше 15 з 89 підтримуваних ЮНІСЕФ шкіл на сході України були пошкоджені або зруйновані з початку війни. Сотні шкіл по всій країні постраждали від важкої артилерії, авіаударів та іншої зброї вибухової дії в населених пунктах", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 226 українських дітей. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській-15.