Санкції щодо Росії дають рідкісну можливість дізнатися про ці активи.

У банках Швейцарії росіяни зберігають до 213 мільярдів доларів. Про ці активи вдалося дізнатися завдяки санкціям щодо Росії.

Про це пише Reuters.

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки тримають на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів) клієнтів з РФ.

Ці активи демонструють, що масштаби бізнесу багатих росіян з банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

Інформація про активи росіян у Швейцарії стала відомою завдяки санкціям проти РФ.

Наразі у Швейцарії тривають дебати щодо посилення тиску на росіян. Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, близьким до президента Путіна та його уряду.

"Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність… допомагають фінансувати війну", - сказала вона.

Попри свою оцінку, SBA наголосила, що це небагато із загальними активами, що перебувають у Швейцарії, яку покоління багатих людей з усього світу розглядали як притулок для своїх грошей.

"Доля активів, що зберігаються у російських клієнтів, ймовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні від загального обсягу транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках", - йдеться у заяві.

Вас також можуть зацікавити новини: