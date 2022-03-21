Роботодавці отримуватимуть по 6500 гривень за кожного переселенця.

Уряд розпочинає програму працевлаштування переселенців, в рамках якої виплачуватиме підприємцям по 6500 грн за кожного працевлаштованого.

Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розпочинаємо програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого", - сказав він.

За його словами, ці кошти можна буде направляти на виплату заробітної плати переселенцям.

Як повідомляв УНІАН, вимушені переселенці в Україні щомісячно отримуватимуть по 2 тисячі гривень.

Також українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан.

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