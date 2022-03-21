Кабінет Міністрів України визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни.

Українці продовжуватимуть отримувати допомогу по безробіттю попри воєнний стан.

Про це повідомляє Мінекономіки. Кабінет Міністрів України визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни.

Відтак громадяни можуть скласти заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку "Дія" та електронних сервісів Державної служби зайнятості. Центри зайнятості в тилу переведенні в режим посиленої роботи.

У областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахування коштів буде здійснюватись АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER".

Постанова Уряду також передбачає припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості в разі його відмови від виконання суспільно-корисних робіт. Тож не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що у Польщі готуються працевлаштувати тисячі українських жінок.

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