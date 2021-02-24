Головою робочої групи призначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків.

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Згідно з доповненням до проекту постанови, головою групи призначено прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, а його заступниками – голову Нацбанку Кирила Шевченка та Міністра юстиції Дениса Малюська.

До складу робочої групи також увійшли міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, генеральний прокурор Ірина Венедиктова, директор НАБУ Артем Ситник, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут та один із заступників керівника офісу президента.

Зазначається, що основними завданнями групи є сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань повернення активів збанкрутілих банків, визначення шляхів та механізмом повернення активів збанкрутілих банків, зокрема розробка стратегії, підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, а також підготовка та внесення пропозицій Кабміну з цих питань.

Група має право отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених для неї завдань та залучати їх представників до участі у своїй роботі.

Також група може створювати в разі необхідності постійні або тимчасові групи й організовувати проведення конференцій, семінарів і нарад.

Що цьому передувало

На початку лютого 2021 року НБУ запропонував Кабміну створити робочу групу з питань збанкрутілих банків.

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Автор: Богдан Слуцький