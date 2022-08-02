У держави катастрофічно не вистачає коштів у бюджеті, а тому гроші будуть шукати у бізнесу й платників податків.

Очільник Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко спрогнозував ріст цін на харчові продукти й паливо.

Він дав коментар для Еспресо.

"Для людей з високим статком інфляція була менше відчутна, тому що вони купували переважно імпортовані товари, а от інфляція для людей з середнім та низьким статком була вища, тому що вітчизняні товари дорожчали більше. І коли ми побачили, що курс Нацбанку відразу піднявся з 25-29 до 36, то це також позначиться на стрибку інфляції. А зараз Нацбанк говорить про можливість подорожчання товарів, послуг у середньому по країні не більше, ніж на 30%. Відповідно, нас ще чекають восени подорожчання продуктів харчування, палива. А щодо комірного, то за платіжками будемо платити як і раніше, але є багато інших речей та послуг, за які ми сплачуємо, і саме вони будуть зростати", - заявив голова Асоціації постачальників торговельних мереж.

Дорошенко додав, що у держави катастрофічно не вистачає коштів у бюджеті, а тому гроші будуть шукати у бізнесу й платників податків.

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