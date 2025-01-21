У грудні майже 600 тисяч українців отримали кошти за цією програмою.

Уряд вдосконалив соціальну програму "Тепла зима" – виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО. Родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

За його словами, у грудні 2024 року майже 600 тисяч українців отримали кошти за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 гривень.

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"Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей", - сказав Шмигаль.

Також він повідомив, що понад 12 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах програми "Зимова єПідтримка", і 11,5 млн людей вже отримали свої виплати.

Крім цього, за словами прем'єра, розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців: з 29 січня стартує субсидія на оренду житла, що дозволить зменшити навантаження на родинні бюджети.

Допомога українським родинам - останні новини

Наприкінці листопада 2024 року уряд ухвалив рішення щодо одноразової виплати 6500 гривень для малозабезпечених сімей з дітьми та сімей-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи. Згідно до умов програми, родини мали отримати допомогу до кінця грудня.

З 1 грудня усі українці можуть отримати 1000 гривень в межах програми "Зимової єПідтримки". Подати заявку на виплату грошей в "Дії" можна до кінця лютого, а витратити кошти можна до кінця 2025 року.

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