Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування до Дня святого Миколая отримають одноразову виплату у тисячу гривень.

Уряд ухвалив рішення щодо одноразової виплати 6500 гривень для малозабезпечених сімей з дітьми та сімей-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", - сказав він.

Інша виплата стосуватиметься дітей-сиріт. За словами Шмигаля, до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

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Крім цього, уряд ухвалив Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації. Шмигаль наголосив, що основні цілі стратегії - це комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду.

"Це інклюзивна освіта, якісна медицина, ефективні соціальні служби, підтримка з боку громад та багато іншого. Це трансформація закладів інституційного догляду. Вони повинні працювати для того, щоб кожна дитина якнайшвидше знайшла свою родину", - зазначив прем'єр.

За його словами, стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація розпочинається вже зараз.

Зимові виплати українцям - головні новини

У грудні кожен українець матиме змогу отримати тисячу гривень "Зимової підтримки" від держави на купівлю ліків, оплату комуналки, українських послуг, донати на ЗСУ тощо.

Заявку на отримання допомоги у розмірі 1000 гривень можна буде подати протягом грудня 2024 - лютого 2025 року. Один з батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги за кожного із дітей.

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