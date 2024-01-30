Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,17 грн, євро – 41,66 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 30 січня, подорожчав на 5 копійок – до 38,25 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні здешевшав на 5 копійок і становить 41,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,65 грн, євро - за курсом 40,90 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився без змін і складає 38,17 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні здешевшав на 17 копійок і становить 41,66 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 30 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,89 грн/дол. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,00 грн/євро.

Українські банки у 2023 році ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг іноземної валюти, еквівалентний 9,5 мільярдам доларів. Ще у 2022 році цей показник складав 5,9 млрд дол. Найбільше валюти в Україну було завезено у грудні – 1,3 млрд дол., що у місячному вимірі також є рекордним показником з січня 2014 року.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 січня, склав 38,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні складає 41,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,07 грн за євро.

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