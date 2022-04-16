Російський диктатор продовжує боротися з цивілізованим світом.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що зобов'язує всі вітчизняні компанії провести делістинг з іноземних бірж з подальшою конвертацією в російські цінні папери.

Відповідну інформацію надали РосЗМІ.

Повідомляється, що обіг депозитарних розписок на західних біржах має припинитися за 10 днів з моменту опублікування закону. Компаніям дадуть п'ять робочих днів на розірвання договорів про розміщення депозитарних розписок.

При цьому російський уряд залишає за собою право дозволити подальший обіг вже випущених акцій за межами країни.

Відомо, що поправки до закону підготувало Мінекономіки через падіння вартості депозитарних розписок найбільших російських емітентів на Лондонській фондовій біржі. Обвалу цін передувала низка санкцій, запроваджених у відповідь на військову агресію РФ проти України.

Зазначається, що на ринках США і ЄС торгується більше ніж 30 депозитарних розписок російських компаній, включаючи "Газпром", "Роснефть", "Лукойл".

Раніше УНІАН вже писав, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України росіяни почали масово знімати валюту з депозитів. За один лише березень росіяни зняли з валютних рахунків $9,8 млрд, відтік триває другий місяць поспіль.

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